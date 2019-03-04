Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина.



«Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации. Суммы индексаций будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума в следующем году. Вместе с тем в следующем году сверх прожиточного минимума также будут выплачиваться суммы текущих индексаций. Таким образом, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума», — отмечается в документе.

Кроме того, законопроект предусматривает осуществление доплаты с 1 января 2019-го сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

По данным Кабмина, увеличение выплат коснется около 4 млн пенсионеров. У получателей страховых пенсий по старости, имеющих право на федеральную социальную доплату к пенсии, увеличение выплат составит в среднем 511 рублей в месяц, а у имеющих право на региональную социальную доплату — 876 рублей.