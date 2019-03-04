Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Первыми воспользоваться MirPay смогут клиенты Россельхозбанка, РНКБ, банка «Центр-инвест», СМП Банка, банка «Россия», УБРиР, Московского Кредитного Банка и Промсвязьбанка.

В настоящее время банки завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактного «Мира», во втором полугодии 2019 года воспользоваться MirPay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.

Зарегистрировать в MirPay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир», предварительно скачав приложение MirPay, которое уже доступно в Play Market.

Расплачиваться с помощью MirPay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, нужно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение MirPay для этого необязательно.

Защита платежных операций в MirPay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей.

«Мы уверены, что благодаря запуску MirPay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона», — прокомментировал генеральный директор НСПК Владимир Комлев.