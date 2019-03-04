Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг» .

В феврале 2019 года лучшим признан отзыв «Утечка персональных данных» , автор которого оказался «звездой Instagram» после оформления кредитной карты Альфа-Банка в Новосибирске.

«Обратились в банк для оформления кредитной карты. На этапе оформления все прекрасно — позвонили, спросили, когда и куда доставить. Приветливая девушка (показалось сначала) привезла, всё оформили. Отлично. Через пару дней в «инстаграме» появляется мое фото, сделанное сотрудником, где я стою с паспортом и картой в руках. Человек, который выложил пост, сказал, что у курьеров, которые развозят карты, есть чат, куда они скидывают неудачные фото клиентов просто смеха ради», — поделился своей историей клиент кредитной организации.

Ему не удалось разрешить проблему после обращения в чат поддержки банка, однако после публикации отзыва на Банки.ру Альфа-Банк извинился перед клиентом и сообщил, что ситуация уже урегулирована. «Мы провели расследование и нашли грубые нарушения процессов банка со стороны сотрудника. Сотрудник уволен, мы пересматриваем должностные инструкции и усиливаем контроль за их выполнением. Уверяем Вас, что подобное не является стандартом обслуживания в банке и мы предприняли все меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем», — написал банк в официальном комментарии.



Автор под ником a*******@mail.ru получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32 . Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!