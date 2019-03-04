Оператор криптовалютной биржи Poloniex, инвестиционного приложения Circle Invest и разработчик стейблкоина USDC стартап Circle намерен привлечь дополнительные 250 млн долларов инвестиций.

Как сообщает ForkLog , в ходе предыдущих раундов финансирования Circle привлек более 240 млн долларов от Goldman Sachs, IDG Capital и других инвестиционных фирм. По итогам последнего этапа финансирования, когда удалось получить 110 млн долларов от китайского майнингового гиганта Bitmain, капитализация стартапа составила около 3 млрд долларов.

По словам CEO Circle Джереми Аллера, его компания всегда искала разнообразные источники капитала.