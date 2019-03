Инвесткомпания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием офшоров, через которую перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты. Об этом сообщает Guardian, опубликовавшая данные расследования журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс- губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей «ближнего круга» самого Варданяна, пишет Meduza, которая также участвовала в изучении документов OCCRP.

Средства переводились через сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Литве. Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, ОCCRP оценил в 4,6 млрд долларов. Всего журналисты получили данные об 1,3 млн банковских операциях.

На основе анализа банковских проводок OCCRP делает вывод, что таким способом деньги с неясными источниками происхождения «смешивались» с легальными денежными потоками и в «обеленном» виде поступали конечным получателям. При этом получатели могли не знать о происхождении денег, подчеркивают авторы расследования. Ключевым элементом схемы был литовский банк Ukio, закрытый в 2013 году.

По версии OCCRP, «Тройка диалог» поддерживала схему в рабочем состоянии с 2004 года. Одной из ключевых фигур в расследовании является Рубен Варданян, возглавлявший «Тройку Диалог» до 2012 года. OCCRP не выдвигает в отношении бизнесмена обвинений, но отмечает, что он мог получать выгоду от этой схемы. Сам Варданян опровергает, что компании из сети «Тройки Диалог» переводили средства, полученные незаконным путем.

В пресс-офисе Рубена Варданяна в ответ на запрос РБК заявили, что «Тройка Диалог» всегда действовала «в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности. «После продажи группы компаний «Тройка Диалог» Сбербанку в 2012 году г-н Варданян посвятил много времени и ресурсов филантропической деятельности. А обязательства инвестировать большую часть своего состояния на благотворительные проекты семья Варданяна взяла на себя еще в середине 2000-х годов. Более подробные комментарии будут даны после тщательного изучения фактов, упомянутых в публикациях», — говорится в заявлении.

«Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку , заявил РБК представитель Сбербанка. «Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройки Диалог». Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

OCCRP описывает несколько случаев перевода средств через сеть, когда источник денег не был достоверно известен. В 2009, 2010 и 2011 годах компания с Виргинских островов Quantus Division Ltd. (одна из участвовавших в схеме) перечислила 200 тыс. долларов в благотворительный фонд принца Чарльза. Эти деньги были направлены на «сохранение архитектурного наследия Англии», а именно — особняка Dumfries House. Та же компания, Quantus Division Ltd., оплатила 2 млн евро за участие рок звезды Принса в корпоративе «Тройки Диалог» в 2007 году. 20 тыс. евро Quantus Division Ltd. потратила на оплату участия Варданяна в конференции в Давосе.