Мальтийские банки отклоняют заявки на открытие счета компаниям из сектора блокчейна и криптовалют, утверждая, что они выходят за рамки приемлемого для них уровня риска.

По словам парламентского секретаря по финансовым услугам Сильвио Шембри, ему известно о нежелании определенных банков открывать счета для операторов криптовалютных сервисов, в то время как к работе с компаниями из сферы блокчейна они проявляют гораздо больший интерес, сообщает Ttrcoin , ссылаясь на Times of Malta.

Шембри также сообщил, что многие банки не хотят работать с криптовалютными компаниями, пока у тех нет лицензии Мальтийского управления финансовых услуг (MFSA).

При этом MFSA получило 28 заявок от крипто-компаний и планирует заняться выдачей лицензий «агентов виртуальных финансовых активов» для них в первом квартале.