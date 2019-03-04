Модульбанк запустил для владельцев «МодульКассы» функцию управления через голосового помощника Алису.

Таким образом, предприниматель может узнать, во сколько открылась смена в каждой торговой точке, какая выручка по кассе, какая часть покупок была оплачена наличными и другую информацию, просто спросив об этом у своего смартфона, умной колонки или автомобиля.

При этом необходимо один раз «подружить» Алису с личным кабинетом «МодульКассы» и станция начнет собирать данные, говорится в пресс-релизе Модульбанка.

По словам генеральный директор «МодульКассы» Марка Баранова, интеграция с голосовым помощником Алиса произведена, чтобы сделать управление бизнесом еще более простым и интуитивно понятным для предпринимателя.