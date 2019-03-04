Московские чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 м и нескольких минут. За миллионы рублей они покупают геоаналитику у операторов связи — данные о перемещении горожан по движению их сим-карт. Ориентируясь на данные операторов, Москва меняет городские транспорт и инфраструктуру, пишут «Ведомости».

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы закупает геоаналитику с 2015 года, судя по данным на сайте госзакупок, и потратил на нее 516 млн рублей из московского бюджета, в том числе 101,8 млн рублей в 2018 году. В отчетах Москва и Московская область делятся на участки 500 на 500 м. О каждом известно, сколько человек там живет, сколько работает. Домом считается место, где человек регулярно ночует, работой — место, где человек проводит больше времени по будням с 10 до 17 часов.

Чиновников интересует и как горожане передвигаются по городу. Операторы описывают, сколько человек совершают поездки на метро, когда и как долго люди едут на работу и обратно. Для этого операторы выбирают станции метро как отдельные зоны, фиксируют, когда человек попал в такую зону, когда и в какой зоне вышел.

Если накладывать маршруты абонентов на карту города, видно, как растет нагрузка на автомобильные, железные дороги и метро, объясняет представитель Tele2. Власти могут принимать решения о транспортной инфраструктуре, транспортных потоках, планировать общественный транспорт, соглашается представитель МТС.

С 2015 года ДИТ передает данные операторов Институту генплана Москвы для отдельных проектов, сообщил представитель института.

Однако за госпользователями геоаналитики нужен общественный контроль, уверен партнер KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов: местные администрации могут использовать данные в политических целях, рекламных и агитационных. Важно следить, в каком виде операторы отдают аналитику чиновникам и какие запросы чиновники добавляют операторам, чтобы частная жизнь горожан не нарушалась, убежден он.

