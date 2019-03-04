Производитель популярных аппаратных кошельков для хранения криптовалют Ledger этим утром предупредил о проявлении предполагаемого бага при использовании клиента Monero 0.14 с собственным клиентом компании версии 1.1.3, из-за которого возврат средств осуществляется некорректно.

Как сообщает Ttrcoin , владельцам Ledger Nano S рекомендовано не использовать клиент версии 0.14 до получения дальнейшего уведомления от компании.

При этом первичные испытания показали, что нежелательный эффект дает сочетание конкретной версии клиента с конкретной версией приложения кошелька.