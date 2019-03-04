Пользователи, которые не будут осуществлять трансакции с, предположительно, уязвимым ПО, ничем не рискуют.
Производитель популярных аппаратных кошельков для хранения криптовалют Ledger этим утром предупредил о проявлении предполагаемого бага при использовании клиента Monero 0.14 с собственным клиентом компании версии 1.1.3, из-за которого возврат средств осуществляется некорректно.
Как сообщает Ttrcoin, владельцам Ledger Nano S рекомендовано не использовать клиент версии 0.14 до получения дальнейшего уведомления от компании.
При этом первичные испытания показали, что нежелательный эффект дает сочетание конкретной версии клиента с конкретной версией приложения кошелька.
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