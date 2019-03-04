Американская криптовалютная биржа Bittrex провела раунд стартового финансирования на 1,5 млн долларов южноафриканской торговой криптоторговой платформы VALR, которая первоначально предложит торговлю 50 криптовалютами.

По словам генерального директора Bittrex Билла Шихары, южноафриканский рынок обладает «огромным неиспользованным потенциалом», сообщает Anycoin .

Криптобиржа Bittrex также планирует участвовать в операциях южноафриканской биржи, обеспечивая новую платформу глобальной ликвидностью и конкурентоспособными ценами для криптоторговли.

При этом глава VALR заявил, что биржа работает над тем, чтобы к лету добавить на платформе поддержку крипто-фиатного трейдинга.