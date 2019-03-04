Криптивалютная биржа Binance запускает конкурс с призовым фондом составит 10 000 BNB (около 100 тыс. долларов) для трейдров, которые готовы протестировать децентрализованную торговую платформу (DEX), сообщил глава компании Чанпен Чжао. Конкурс стартует 7 марта и продлится до 21 марта.

По его словам, чтобы протестировать Binance DEX, будет распределено около 100 тыс. долларов в BNB в качестве вознаграждения за трейдинг в тестовой сети, сообщает Anycoin .

К участию в конкурсе допускаются все пользователи площадки, на счетах которых имеется хотя бы 1 BNB. Каждый аккаунт сможет зарегистрировать до 20 адресов Binance Chain и получит 200 виртуальных токенов BNB на каждый адрес в качестве стартовых средств для участия в соревновании.

На первом этапе пользователи будут конкурировать в выпуске и листинге токенов в тестовой сети. Предусмотрено три призовых места с вознаграждением от 1000 до 3000 BNB.

Вторая часть – это соревнование за максимальную прибыль, полученную в результате торговли. На этом этапе предусмотрено 20 призов в диапазоне 50-1000 BNB.