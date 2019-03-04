Инвестиции в финтех-компании, в том числе и занимающиеся блокчейн-решениями, выросли в мировом масштабе в 2018 году в два раза, составив более 55 млрд долларов, говорится в отчете Accenture.

При этом, по данным исследования, 46% процентов всех сделок пришлось на Китай, где в этот сектор был инвестировано более 25 млрд долларов, сообщает ForkLog .

Самой крупной инвестиционной сделкой в этом секторе в прошлом году стало привлечение 14 млрд долларов платежным подразделением китайского интернет-гиганта Alibaba Ant Financial. Вторая наиболее крупная инвестиционная сделка приходится на компанию Du Xiaoman Financial, которая привлекла в двух раундах 4,3 млрд долларов. Еще одна крупная сделка на 1,3 млрд долларов состоялась с участием Lufax, ведущей китайской онлайн-платформой по управлению частным капиталом.

Всего в прошлом году только в Китае было заключено 348 инвестиционных сделок в области финтеха, что в два с лишним раза больше, чем в 2017 году, когда таких сделок насчитывалось 154.

Еще одним лидером по числу инвестиций в финтех-сектор стал Гонконг – 19 против 15 в 2017 году.