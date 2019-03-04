Количество случаев скрытого майнинга (криптоджекинга) увеличилось на 450%, говорится в отчете о ландшафте киберугроз за 2018 год исследовательской группы IBM X-Force. При этом использование вирусов-вымогателей сократилось на 45%.

В более чем половине случаев (57%) хакеры использовали безфайловые методы атак, что затрудняет их обнаружение, сообщает Anycoin .

По словам одного из экспертов IBM X-Force Чарльза Хендерсона, криптоджекинг для злоумышленников похож на подписку с постоянным доходом, а с вымогательством можно получить только одноразовую выплату.

«С рэкетом программы-вымогателя вы теряете клиента после единственной сделки, таким образом, это одноразово, нет никакого повторяющегося дохода. Я имею в виду, что это просто плохой бизнес», — подчеркнул Хендерсон.