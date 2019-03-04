Госдума может уже в марте рассмотреть в первом чтении внесенный спикерами обеих палат российского парламента законопроект о так называемых ипотечных каникулах. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

По его словам, «целый ряд важных законопроектов сегодня был направлен в рассылку». «В частности — уже во исполнение послания президента — законопроект об ипотечных каникулах, тема, которую президент затронул в своем послании, — сказал Жуков. — Законопроект направлен на рассылку до 18 марта, то есть в марте, скорее всего, рассмотрим его в первом чтении на заседании Государственной думы».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на прошлой неделе внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект из пакета инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, — законопроект о так называемых ипотечных каникулах.

Каникулы станут возможны для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, потерявших кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%. Рассматривать обращения граждан о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней.