К середине 2019 года квартальная инфляция будет находиться на уровне 4%, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы предполагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%. Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года, и мы надеемся, рассчитываем и проводим политику, с тем чтобы в следующем году это было близко к 4%», — сказала она.

Набиуллина также отметила, что поставленные президентом задачи касаются напрямую деятельности ЦБ, в том числе задача касается инфляции.

«Несколько ключевых задач касаются напрямую деятельности Центрального банка. Прежде всего в макроэкономической политике вы поставили задачу вернуть инфляцию к целевым показателям. Напомню, что у нас целевой показатель — 4%, но понятно, что инфляция бывает чуть меньше, чуть больше. Какое-то время она у нас была ниже 4%. В прошлом году — чуть-чуть выше — 4,3%. В этом году из-за временных факторов, из-за разовых факторов сейчас около 5%, но мы видим, что подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная. Конечно, полную картину будем видеть где-то в апреле», — сообщила глава регулятора.

Она добавила, что снижение инфляции влияет на исполнение поручения по снижению ипотечных ставок.

«Это действительно очень важно, потому что, когда снижается инфляция, постепенно снижаются ставки по кредитам. Это важно для второй задачи — по развитию ипотеки», — заключила Набиуллина.