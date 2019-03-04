Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала предварительную версию требований для представителей криптовалютной отрасли, которые рекомендуется применить в своих юрисдикциях ее 36 членам.

Таким образом, FATF планирует получить комментарии представителей частного сектора до 8 апреля. В июне она проведет финальное заседание по этому вопросу, сообщает Ttrcoin .

Поставщики услуг в криптовалютной отрасли, согласно рекомендациям, должны регистрироваться или получать лицензию в юрисдикциях, где они были основаны, а их владельцы – передавать идентификационную информацию ответственным ведомствам. При этом предусматривается сертификация криптовалютных продуктов, если соответствующие нормы действуют в отдельном государстве.

FATF также отмечает, что меры, применяемые при регулировании отрасли криптовалют, должны соответствовать поставленной задаче. В частности, надзор должен осуществляться компетентными властями, а не саморегулируемыми организациями. Странам, которые решат воспользоваться рекомендациями FATF для регулирования криптовалютной отрасли, следует проработать вопрос уголовной, гражданской и административной ответственности за нарушение установленных требований.

Также FATF предлагает обязать поставщиков услуг в сфере цифровых активов собирать и хранить данные об отправителях и получателях криптовалютных платежей, а также направлять эти данные в соответствующие государственные структуры по требованию.