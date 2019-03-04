Доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) от инвестирования пенсионных накоплений населения может быть снижена по итогам IV квартала 2018 года до 5,22%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование АНПФ и НИФИ. Для сравнения: в III квартале прошлого года НПФ заработали будущим пенсионерам в среднем 5,42%.



Перспективы I квартала 2019 года выглядят еще менее позитивно. Участники исследования ожидают снижения доходности до 5,12%, что будет меньше возможного уровня инфляции. Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозировала, что в конце марта рост цен в годовом выражении достигнет 5,5–6%. Таким образом, будущие пенсии россиян начнет съедать инфляция.

«Все НПФ и управляющие компании ожидали кризиса в прошлом году. Все отдали предпочтение инвестированию в самые защищенные бумаги, такие как ОФЗ. Отсюда и доходность ниже инфляции. Скорее всего, они продолжат осторожничать и дальше. В результате прибыль будет несколько ниже роста цен», — прогнозирует эксперт УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский.



Прибыль фондов может оказаться даже ниже, чем у государственной управляющей компании ВЭБа, которая инвестирует деньги «молчунов» (граждан, не выбравших НПФ для накоплений). Так, по итогам 2018 года по расширенному портфелю накоплений ВЭБ приумножил деньги будущих пенсионеров на 6,07%, в III квартале доход составил 5,89%, что также больше, чем у частных фондов. Данные об инвестировании НПФ за весь прошлый год появятся в апреле.

Снижение доходности может стать преградой на пути привлечения в частные фонды новых клиентов, отмечается в исследовании. Помешать переходу будущих пенсионеров в НПФ может и вступивший в силу закон, согласно которому граждан должны предупреждать о потере их инвестдохода, если они меняют фонд, пробыв клиентом предыдущего менее пяти лет.

Самый эффективный вариант для граждан в ближайшие пять лет — выбрать управляющую компанию из списка ПФР, считает Звенигородский. В случае выбора такой компании переходить из одной управляющей в другую можно ежегодно без потери своего инвестдохода, добавил эксперт.





