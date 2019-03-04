ЦБ намерен получить новые регуляторные полномочия — право оценивать системы вознаграждения и требовать создания советов директоров в ряде финансовых компаний так, как это уже происходит в банках. Это, по мнению регулятора, поможет снизить риски, связанные с соприкосновением с клиентскими деньгами, пишет «Коммерсант».

Речь идет о получении регулятором дополнительных полномочий по оценке систем вознаграждения и установлению требований к созданию советов директоров в финансовых организациях в целях предотвращения «чрезмерного принятия рисков «здесь и сейчас»», пояснила директор департамента корпоративного управления Банка России Елена Курицына. По мнению регулятора, опыт банковского надзора, применяющего такого рода контроль, следует внедрять и в отношении компаний других секторов рынка, имеющих доступ к средствам клиентов.

При этом новые требования, по всей вероятности, не будут тотальными: они коснутся только тех организаций, которые принимают на себя заведомо большие риски. Фактически речь идет о том, чтобы дать Банку России право устанавливать требования к корпуправлению исходя из принципов пропорциональности регулирования. Ранее ЦБ опубликовал указание, в соответствии с которым профучастники должны будут отнести себя к той или иной категории по объему принимаемых рисков в зависимости от масштаба бизнеса. По данным на 1 февраля, к крупным организациям, в отношении которых в будущем будут применяться наиболее строгие меры регулирования, относились 54 финансовые компании.

Ряд крупных профучастников отмечает потенциально положительный эффект предлагаемых мер. «Меры актуальны, так как низкий уровень корпуправления создает риски недобросовестного обращения с клиентскими деньгами», — считает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. По его словам, в случае, когда решения принимает одно лицо, вероятность утери средств, в том числе утери криминального характера, всегда выше, чем при эффективно работающем совете директоров.



При этом такого рода контроль нужен все же не каждому бизнесу, полагает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Кириллов. «Зачем совет директоров с независимым представителем в компании, управляющей несколькими ЗПИФами своего акционера?



Главное же, отметили все собеседники издания, не наличие самих требований, а качество их исполнения. По словам гендиректора ИК «Фридом Финанс» Тимура Турлова, пока не появляется реального бизнес-заказчика во всех этих процедурах, пока акционеры сами не высказывают спрос на эффективное корпуправление, требованиями регулятора исправить что-либо практически невозможно.

