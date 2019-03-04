Банк России будет информировать кредитные организации только о банковских клиентах — отказниках, совершивших высокорисковые операции. Такова суть вносимых регулятором изменений в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа банковскому клиенту от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения, следует из сообщения пресс-службы ЦБ.

Как напоминают в Центробанке, механизм информационного обмена, в рамках которого регулятор направляет кредитным организациям сведения об отказах, действует на постоянной основе с середины 2017 года. В настоящее время в базу данных включаются сведения обо всех отказах, осуществляемых банками в соответствии с «антиотмывочным» законодательством.

Новое указание предусматривает, что объем направляемой информации будет определяться регулятором по согласованию с Росфинмониторингом в зависимости от уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.



«До банков будут доводиться сведения только о клиентах, совершивших высокорисковые операции. Это позволит повысить эффективность механизма информационного обмена, сократить количество отказов по формальным основаниям и будет способствовать более конструктивному взаимодействию кредитных организаций и их клиентов», — комментирует заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.