Банк «Траст», являющийся крупнейшим кредитором по семилетнему кредиту авиакомпании «ЮТэйр», совместно с клубом кредиторов прорабатывает план реструктуризации долгов компании. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил председатель правления банка «Траст» (Банка непрофильных активов) Александр Соколов.



«Новый план реструктуризации пока еще не готов, переговоры находятся на стадии формирования новой финансовой модели, которая позволила бы обслуживать кредиты», — сказал Соколов. Он напомнил, что модель повышения эффективности диалога с клубом кредиторов авиакомпании была предложена «Трастом» ранее, в данный момент банк по-прежнему ожидает реакции компании на это предложение.

Комментируя возможность продажи авиакомпании, глава банка сообщил, что при ее текущей финансовой ситуации перед продажей необходимо урегулировать вопросы с долгами. Кроме того, Соколов рассказал, что предложений о переуступке долга, «которые бы устроили» правление банка, также не поступало.

Банк «Траст» является крупнейшим кредитором по семилетнему кредиту «ЮТэйр». В 2015 году в ходе реструктуризации «ЮТэйр» перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на семь и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен до 15,4 млрд рублей с 18,9 млрд. В декабре 2018 года «ЮТэйр» не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. Авиакомпания заявляла, что начнет погашение задолженности по 7-летнему кредиту в конце февраля.

В общей сложности авиакомпания «ЮТэйр» задолжала порядка 40 млрд рублей 11 банкам. Среди крупнейших кредиторов помимо «Траста» числятся Сбербанк и банк «Россия». 8 февраля банки не поддержали план реструктуризации обязательств, предложенный перевозчиком.