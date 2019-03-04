Банк «Открытие», бизнес-школа «Сколково» и социальный проект Kid-Friendly объявили о старте премии Open Friendly Business для предпринимателей, чей бизнес дружелюбен к детям. Подать заявку можно на сайте премии ‪Openfriendly.ru до 22 марта.

Участниками премии Open Friendly Business могут стать представители малого и среднего бизнеса (МСБ), которые обладают, как минимум, одним kid-friendly критерием: с радостью встречают детей в своих компаниях, бесплатно наливают воду, имеют детское игровое пространство на своей территории, говорится в сообщении банка «Открытие».

На заключительном этапе отбора полуфиналисты получат приглашение на мероприятие в Москве, которое состоится ‪20 апреля и где будут выбраны победители в пяти основных и двух специальных номинациях – Open Friendly «Прорыв года» от банка «Открытие» и Open Friendly «Kids», лучшего в ней определят сами дети.

Одним из призов для победителя станет поездка в Австрию и экскурсия на производство велокомпании Woom для обмена опытом по «экономике дружелюбности бизнеса». Все победители получат призы от Московской школы управления «Сколково», публикации в федеральных СМИ, специальные значки Kid-Friendly, сертификаты на обслуживание в банке «Открытие» и другие подарки от партнеров премии.