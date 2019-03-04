Консалтинговая компания Ernst & Young идентифицировала адреса шести холодных кошельков, ранее используемых канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX, но все они оказались пустыми, говорится в новом третьем отчете аудитора. Следов более 26 000 BTC, которые биржа должна своим пользователям, не обнаружено.

Как сообщает Anycoin , Ernst & Young удалось получить адреса шести холодных кошельков, ранее используемых QuadrigaCX для хранения биткоинов. Пять из них были пусты с апреля 2018 года, а шестой «использовался для получения биткоинов из аккаунта другой криптовалютной биржи и последующего перевода их в горячий кошелек Quadriga 3 декабря». С тех пор была зафиксирована только одна трансакция, связанная с ошибочным переводом биткоинов на шестой кошелек в прошлом месяце.

Анализ трансакций по всем шести кошелькам показал, что за период с апреля 2014 по апрель 2018 года общее количество биткоинов, остававшееся на счетах на конец месяца, варьировалось от нуля до 2776 BTC. Средний баланс на конец месяца за все четыре года составлял около 124 BTC. Часть биткоинов, которые хранились в этих кошельках, были переведены на другие криптовалютные биржи.

Специалисты Ernst & Young установили адреса еще трех холодных кошельков, которые могли использоваться Quadriga, и провели аналогичный анализ, но все они также оказались пустыми.