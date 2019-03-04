Ожидаем, что на этой неделе плавное ослабление курса рубля продолжится, сообщил руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

По мнению аналитика информационно-аналитического центра Альпари Владислава Антонова, сегодня торги на Московской бирже откроются снижением по рублевым парам.

«При снижении курса доллара ниже 65,70 рубля цена отправится к уровню 65,51 рубля. На сегодня он является основной целью. Учитывая утреннее открытие глобального валютного рынка, а также рост нефтяных котировок со снижением пары евро/доллар, по паре евро/рубль ожидается падение до 74,55 рубля», - поясняет аналитик.

«Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,3-66,6 рубля, для европейской валюты — 74,1-75,6 рубля», - прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.