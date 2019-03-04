Торги на Московской бирже откроются снижением по рублевым парам.
Ожидаем, что на этой неделе плавное ослабление курса рубля продолжится, сообщил руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.
По мнению аналитика информационно-аналитического центра Альпари Владислава Антонова, сегодня торги на Московской бирже откроются снижением по рублевым парам.
«При снижении курса доллара ниже 65,70 рубля цена отправится к уровню 65,51 рубля. На сегодня он является основной целью. Учитывая утреннее открытие глобального валютного рынка, а также рост нефтяных котировок со снижением пары евро/доллар, по паре евро/рубль ожидается падение до 74,55 рубля», - поясняет аналитик.
«Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,3-66,6 рубля, для европейской валюты — 74,1-75,6 рубля», - прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.
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