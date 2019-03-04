Решение проблемы так называемого «зарплатного рабства» пока не будет описано законодательно, поскольку нельзя навязывать способ получения зарплаты, есть лишь рекомендация, чтобы работодатели предлагали варианты банков для ее перечисления, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В ближайшее время таких законопроектов не будет, поскольку мы тему определенным образом отрегулировали в законе. Формально никто не может человека заставить получать зарплату туда, куда он не хочет. Работник сам может выбрать банк, и бухгалтерия обязана перечислять туда зарплату», — прокомментировал депутат.

По словам Аксакова, он рекомендовал Банку России и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ направить рекомендательное обращение, чтобы работодатели при трудоустройстве предлагали несколько вариантов перечисления зарплат. «То есть, пока идет процесс не законодательный, а организационно-рекомендательный», — отметил депутат.

Он также добавил, в настоящее время банкиры уже обдумывают целесообразность создания зарплатного реестра. «Они хотят доказать, что такой реестр возможен и он будет выгоден не только гражданам, но и работодателям, либо опровергнуть. Такая работа ведется», — пояснил он.