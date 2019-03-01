Полиция зарегистрировала за 2018 год в России более 206 тыс. преступлений, связанных с компьютерной информацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«В 2018 году органами внутренних дел зарегистрировано более 206 тыс. преступлений в сфере телекоммуникационной и компьютерной информации, уголовные дела о которых находились в производстве на начало года или зарегистрированы в отчетном периоде, совершенных с использованием или применением расчетных карт, компьютерной техники, программных средств, фиктивных электронных платежей, Интернета и средств мобильной связи», — говорится в сообщении ведомства.

Также в МВД отметили, что за 2018 год полиции удалось выявить более 24 тыс. человек, которые совершили данные преступления.