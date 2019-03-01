Арестованный в Греции и проводящий более 90 дней голодовку россиянин Александр Винник жалуется на условия содержания и психологическое давление — охрана не дает ему спать, все 24 часа он под постоянным наблюдением.

Винник арестован в Греции по запросу США, его выдачи добиваются также Россия и Франция. Власти Греции держат его в заключении без суда более 18 месяцев. Винник с 26 ноября 2018 года проводит голодовку в знак протеста против нарушения его прав, в том числе на справедливый суд. Несколько дней назад Винник был переведен в специализированную больницу.

Винник сообщил РИА Новости по телефону, что в его палате постоянно открыта дверь и его показывают всем желающим, но главное — охрана постоянно шумит и не дает ему спать.

«То, что я спать не могу при этом шуме, я могу расценивать и расцениваю как психологическое давление. Я тут как в зоопарке, все ходят и смотрят на меня. Я с вечера просил охрану закрыть дверь, но они отказались, мотивируя это тем, что им надо наблюдать за мной», — сказал Винник.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к главе Международного комитета Красного креста Петеру Мауреру и министру здравоохранения Греции Андреасу Ксантосу с просьбой содействовать оказанию медицинской помощи Виннику. Также она попросила министра юстиции Греции Михаила Калогира экстрадировать Винника в Россию для дальнейшего проведения следствия по его делу.

Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.