Внешнее управление, введенное в крупнейшем частном банке Венесуэлы Banesco почти десять месяцев назад, отменено, сообщило управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN).

«Отменить с 28 февраля 2019 года административную меру по специальному взятию под контроль Banesco Banco Universal C.A.» , — говорится в сообщении управления.

В мае 2018 года правительство Венесуэлы ввело внешнее управление в Banesco после задержания группы его руководителей. Их подозревали в проведении незаконных операций с национальной валютой. С 2003 года все валютные операции в Венесуэле находились под жестким контролем государства. В итоге это привело к установлению курса «черного рынка», который в десятки раз отличается от официального обменного курса.

В августе 2018 года Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере. Закон предполагает возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу.

Центральный банк Венесуэлы в четверг открыл два первых обменных пункта в Каракасе, где любой желающий может купить и продать иностранную валюту по рыночному курсу. Фактически это означает отмену многолетнего запрета на приобретение долларов, действовавшего в южноамериканской стране.