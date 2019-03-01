Сбербанк пообещал выгонять лиц без определенного места жительства из круглосуточных отделений в Московской области. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в социальных сетях жители региона жаловались на то, что бездомные устраивают в помещениях для банкоматов пивнушки и ночлежки.

«Безопасность офисов банка обеспечивается в круглосуточном режиме. Все офисы оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции. В случае обнаружения в зоне самообслуживания подозрительных лиц банк незамедлительно принимает соответствующие меры: вызывает частные охранные организации или наряд полиции», — прокомментировали в управлении маркетингом и коммуникациями Сбербанка.

