Вопрос о продления заморозки оптовых цен на бензин и дизельное топливо на срок после 31 марта 2019 года в настоящий момент не обсуждается. Об этом сообщил ТАСС министр энергетики России Александр Новак.

«Сейчас пока не обсуждается», — сказал он.

Нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года, а с января по 31 марта 2019 года — удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.