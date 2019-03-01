Челябинское УФАС России оштрафовало Сбербанк на 105 тыс. рублей за направление СМС-рекламы без согласия абонента. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Ранее в региональное УФАС обратился местный житель, которому поступали нежелательные СМС-сообщения с предложением по кредиту на персональных условиях. Согласно базе данных финучреждения, телефонный номер принадлежит как заявителю, так и другому лицу. Сбербанк не представил ведомству доказательств получения предварительного согласия абонента на получение СМС-рекламы, а также документов, подтверждающих, что на момент рассылки заявитель являлся клиентом банка.

«Кроме того, гражданин сообщил, что обращался в банк с требованием о прекращении СМС-рассылки и получил сообщение об отключении данной рекламы. Однако позже получил СМС-рекламу, ставшую причиной обращения в антимонопольный орган. Челябинское УФАС России признало СМС-рекламу противоречащей требованиям рекламного законодательства и выдало предписание о прекращении нарушения», — говорится в сообщении.