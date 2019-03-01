АКРА подтвердило кредитный рейтинг Экспобанка на уровне «BBB+(RU)», изменив прогноз на «позитивный», следует из релиза агентства.

«Подтверждение кредитного рейтинга ООО «Экспобанк» на уровне «BBB+(RU)» отражает его устойчивый бизнес-профиль, высокую достаточность капитала, удовлетворительный риск-профиль, а также адекватную позицию банка по ликвидности и фондированию. Изменение прогноза на «позитивный» отражает ожидания АКРА относительно возможного повышения оценки риск-профиля в части улучшения качества кредитного портфеля», — говорится в сообщении.

Позитивно повлиять на рейтинг банка могут стабилизация и усиление консервативности стратегии развития Экспобанка, повышение качества кредитного портфеля при неухудшении позиции банка по капиталу и ликвидности, а также сохранении/повышении диверсификации операционного дохода. К негативному рейтинговому действию могут привести снижение диверсификации бизнеса; агрессивная политика наращивания активов, реализуемая как через сделки M&A, так и через расширение кредитования; существенное ухудшение качества управления рисками, ведущее к росту объема проблемных кредитов и оказывающее давление на капитал, и значительное ухудшение позиций Экспобанка по ликвидности, заключили аналитики АКРА.