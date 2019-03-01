Помимо En+, в «российских офшорах» (специальные административные районы, САР) в ближайшее время могут зарегистрироваться девять компаний. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

«Сейчас еще девять компаний, не связанных с En+, подали документы на редомициляцию, мы их рассматриваем. En+ и «Русал» проводят свои корпоративные процедуры, и пока их документы в процессе. Так что мы надеемся, что в ближайшее время у нас будет 12 компаний, которые редомицилируются и зарегистрируются в наших офшорах», — сказал он.

Торосов напомнил, что сейчас одна компания зарегистрировалась на острове Русский — «Финвижн Холдингс», одна — на острове Октябрьский — «Аданимов Трейдинг Лимитед».

Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний создаются на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5% налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.