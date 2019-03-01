Банк ВТБ предлагает клиентам разместить средства на новом накопительном счете «Копилка». Доходность по нему достигает 8% годовых, указано в релизе кредитной организации.

Максимальная процентная ставка доступна в первые три месяца действия счета на сумму до 300 тыс. рублей, уточняется в сообщении.

Ограничения по минимальной сумме первоначального взноса отсутствуют. Предусмотрена возможность пополнения счета и снятия средств без ограничений и потери начисленных процентов. Открыть «Копилку» можно в трех валютах: рублях, долларах и евро.

Проценты начисляются исходя из суммы ежедневного остатка средств на накопительном счете. Выплата процентов происходит ежемесячно в последний календарный день. Продукт является бессрочным, закрыть его можно в любой момент.



Открыть новый накопительный счет «Копилка» можно в отделении банка, а разместить на нем денежные средства — любым удобным для клиента способом: в отделении банка, банкомате, интернет-банке или в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». Предложение доступно как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства. Для получения максимальной доходности необходимо оформить пакет «Мультикарта» ВТБ с опцией «Сбережения».