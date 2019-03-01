На блоке #7280000 28 февраля состоялось обновление Constantinople второй по капитализации криптовалюты еthereum.

Как сообщает ForkLog , одновременно с Constantinople в сети еthereum активирован хардфорк Petersburg. Его задача — отключить протокол EIP-1283, в котором были выявлены проблемы с ранее обнаруженной уязвимостью.

Суточный объем эмиссии теперь будет на уровне 13400 ETH, время добычи одного блока будет составлять 14 секунд, а награда за него сократится с 3 до 2 ETH (EIP 1234). Уровень инфляции еthereum составит около 4%.

Обновление оптимизирует использование газа в сети и создает условия для активации протокола Casper, который переведет еthereum на гибридный алгоритм консенсуса PoW/PoS.