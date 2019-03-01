Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит наличие проблем в сфере выбора россиянами зарплатного банка, готова участвовать в их решении, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«ФАС России ранее уже отмечала, что видит наличие проблем в сфере выбора гражданами банков для получения заработной платы и поддерживает необходимость их решения, а также выражает готовность участвовать в данной работе», — сказали в ФАС.

«В перспективе обеспечение действительно свободного выбора гражданами банка для получения заработной платы и возможности его смены при желании гражданина положительно скажется на состоянии конкуренции в банковской сфере», — подчеркнули в ведомстве.

На сложившуюся монополию в сегменте «зарплатных проектов» в конце января обратили внимание представители трех частных банков — Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Совкомбанка. В качестве одного из способов снизить монополию госбанков было предложено создать централизованный зарплатный реестр.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла тогда, что не считает проблему «зарплатного рабства» надуманной, но идея создания реестра несет в себе риски, например, задержки зарплат. Набиуллина подчеркивала необходимость «найти развязки» в этом вопросе.