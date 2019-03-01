В церемонии приняли участие председатель наблюдательного совета банка Виктор Бударин, председатель правления Нина Чупрынникова, министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Анзаур Куанов, представители органов власти, клиенты КБ «Кубань Кредит» ООО.

«Для нас очень важно, чтобы банк принимал активное участие в региональных программах и проектах в социально-экономической сфере, - отметил в своем выступлении Виктор Бударин. - В первую очередь, это касается инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, реального сектора экономики, инвестиционных проектов, а также ипотечного кредитования, банковских услуг населению и бизнесу».

«Банком оказывается очень большой спектр услуг по линии министерства экономики, программы субсидирования, стимулирования по линии сельского хозяйства, поэтому приветствуем инициативу банка, хотим поблагодарить за решение о развитии сети, пожелать успехов и в добрый путь», - заявил на открытии Анзаур Куанов.

Для банка это уже второй офис, расположенный на территории Республики Адыгея. Первый с 2011 года работает в поселке Энем Тахтамукайского района. Всего же на сегодняшний день филиальная сеть банка насчитывает 78 офисов нового формата, 70 касс приема платежей, 274 банкомата и 91 пункт денежных переводов, расположенных в четырех регионах - Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгея и Москве.