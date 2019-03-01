Экосистема для предпринимателей «Тинькофф Бизнес» открывает доступ к сервису «Выставление счетов» для представителей всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Любой посетитель сайта Tinkoff.ru может бесплатно создать на счет на оплату от имени своего юридического лица или ИП и отправить его контрагенту, говорится в сообщении «Тинькофф Бизнес». При этом можно быстро сгенерировать счет, отправить его контрагенту по электронной почте или переслать короткую ссылку для скачивания. Сервис адаптирован для работы на мобильных устройствах.

При открытии расчетного счета в «Тинькофф Бизнесе» клиентам становятся доступны еще больше функций сервиса «Выставление счетов»: они могут автоматически добавлять к документам подписи и печати, отправлять счета по СМС, получать уведомления об оплате, просматривать историю выставленных счетов, создавать и отправлять закрывающие документы.