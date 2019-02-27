Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) разрабатывают Новую международную платежную систему (НМПС) под названием BRICS Pay, пишут «Известия» . Один из вероятных сценариев реализации проекта — создание специального онлайн-кошелька, который объединит в себе платежные системы всех стран — участниц БРИКС.

Разработка НМПС обсуждалась на заседании российской части Делового совета «пятерки» 19 февраля, рассказал газете глава этой группы, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. В состав Делового совета входят, в частности, руководители ТПП, ВЭБ.РФ, РФПИ, РЖД и Ростеха.



Первоначально интеграцию платежных систем планируется реализовать в рамках создания общей платформы для розничных платежей и переводов в странах БРИКС, сообщил вице-президент Ассоциации российских банков, участник целевой рабочей группы Делового совета БРИКС Олег Прексин. На практике это будет реализовано в виде установленного на смартфон приложения можно будет оплатить покупку в любой стране союза вне зависимости от валюты на счете покупателя. По его словам, такой пилот стартует в ЮАР уже в начале апреля.



Общий кошелек будет работать аналогично существующим платежным сервисам, таким как, например, Apple Pay или Samsung Pay. Для этого будет создана отдельная облачная платформа, которая свяжет национальные платежные системы «пятерки». Впрочем, к ней смогут присоединиться и другие игроки, добавил Прексин. Он сообщил, что коллеги по целевой рабочей группе Делового совета БРИКС поддержали его предложение назвать сервис BRICS Pay.

«РФПИ совместно с портфельными компаниями принимает активное участие в разработке проекта BRICS Pay. Портфельные компании РФПИ, а также партнеры фонда из Китая и Индии обладают экспертизой и технологиями, необходимыми для реализации проекта. Фонд также готов рассматривать участие в финансировании платежной системы совместно с партнерами по блоку БРИКС», — сообщили в пресс-службе фонда.

Реализация проекта позволит снизить зависимость от транснациональных платежных систем, что особенно актуально на фоне растущей геополитической напряженности, полагают эксперты.

