Швейцарии Dukascopy Bank 28 февраля запустил собственную криптовалюту dukascoin, заявив, что стал первым регулируемым банком, который проводит ICO и имеет свою криптовалюту.

Изначально Dukascopy планировал запустить эирдроп токенов 1 марта, но сдвинул сроки на день вперед, так как не хотел, чтобы это событие совпало по времени с запуском стейблокоина от японского Mizuho Bank, сообщает ForkLog .

Токены dukascoin будут изначально доступны в качестве награждения за использование собственного мессенджера банка Connect 911 и связанных мультивалютных счетов. Ранее швейцарский банк сообщил, что каждый пользователь, открывший мультивалютный счет, получит пять токенов, также предусмотрена реферальная система.