Большинство (75%) специалистов информационной безопасности (ИБ) из банковской сферы столкнулись с утечками информации, а 31% респондентов утверждает, что число внутренних инцидентов в 2018 году выросло, комментирует результаты опроса ИБ-специалистов на Road Show SearchInform Иван Бируля.

DLP-системы, которые призваны бороться с утечками информации и помогать в предотвращении и расследовании фактов корпоративного мошенничества, стоят в 57% компаний, что на 25% выше, чем в других отраслях, следует из опроса.

При этом штрафы за разглашение персональных данных – десятки тысяч рублей, для крупной финансовой структуры недостаточно велики. К примеру, за разглашение персональных данных в Европе полагаются штрафы, которые измеряются миллионами евро, в исключительных случаях штраф привязывается к проценту от оборота компании, поясняет директор по безопасности SearchInform.

Также, по словам Бирули, мошенники достигли нового уровня развития социальной инженерии, а фишинг и социальная инженерия — то, от чего оказалось гораздо сложнее уберечься.

«Со стороны атакующих это самый простой и действенный способ добиться цели. По данным ФинЦЕРТа человеческий фактор находится на первом месте среди всех, которые влияли на успешность целевой атаки на финансовое учреждение», - сообщает он.