Саровбизнесбанк вошел в список банков, выбранных Минэкономразвития РФ для участия в льготной программе кредитования малого и среднего бизнеса.

По данной программе субъекты малого и среднего предпринимательства, которые реализуют проекты в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, транспортировке и хранении, связи, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также туристской деятельности, могут получить кредитные средства на сумму до 1 млрд рублей на инвестиционные цели на срок до 10 лет, а также до 100 млн рублей на пополнение оборотных средств на срок до 3 лет по ставке 8,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.