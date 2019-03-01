Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в федеральных госу­дарственных органах по итогам 2018 года составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% больше, чем в 2017-м. Таковы данные Росстата.

«Численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных госу­дарственных органах, на конец декабря 2018 года составила 38,3 тысячи человек, или 77,1% от общей численности работников этих органов). Штаты должностей гражданской службы были укомплекто­ваны на 84,7% (в 2017-м — на 85,9%)», — отмечается в сообщении.



По данным ведомства, наибольшую зарплату в 2018 году получали госслужащие в аппарате правительства России. Их среднемесячная зарплата составила 240,3 тыс. рублей (на 5,7% больше, чем в 2017-м). Среднемесячная зарплата госслужащих в администрации президента РФ оказалась на уровне 236,7 тыс. рублей (плюс 8,8%), в Совете Федерации — 186,4 тыс. рублей (плюс 3,5%), в Госдуме — 158,9 тыс. рублей (снижение на 1%).

Среди федеральных министерств и ведомств наиболее высокие зарплаты в 2018 году были у сотрудников Федерального казначейства (159,1 тыс. рублей в месяц), МИД (151,1 тыс. рублей) и МЧС (144,97 тыс. рублей), отмечают в Росстате.

