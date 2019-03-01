Переводы с криптовалютной биржи QuadrigaCX 649 708 ETH стоимостью около 100,49 млн долларов в момент операций и 90,3 млн долларов по текущему курсу оказались на биржах Poloniex, Bitfinex и Kraken, заявили авторы блога Zerononcense.

По словам CEO Kraken Джесси Пауэлла, его компания не располагает средствами, выведенными с QuadrigaCX, сообщает Ttrcoin .

Как пояснили авторы исследования, на основании совместного анализа CEO MyCrypto Тейлор Монахан, Elementus и автора доклада был сделан вывод о том, что на биржах Bitfinex и Poloniex есть средства, принадлежащие QuadrigaCX.

Согласно данным, последние трансакции с предполагаемых еthereum-кошельков QuadrigaCX проводились 8 декабря 2018 года, то есть за день до гибели основателя биржи.

Монахан также считает, что глава QuadrigaCX мог использовать данные собственных клиентов, чтобы регистрировать счета на сторонних биржах.

Пауэлл сообщил, что наиболее благоприятным сценарием для кредиторов QuadrigaCX в сложившейся ситуации является обнаружение средств на сторонних биржах, поскольку это дает шанс на их восстановление. Тем не менее, входящие трансакции не гарантируют, что эти активы по-прежнему находятся на названных биржах.