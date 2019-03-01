Промсвязьбанк запустил корпоративную тревел-карту с тройной бонусной системой. Как отмечают в кредитной организации, подобный продукт стал первым на рынке; с его помощью можно копить баллы и экономить на деловых поездках и путешествиях. Партнерами Промсвязьбанка по программе выступают платежная система «Мир» и авиакомпания S7.

Пользователи карты «Мир» Premium Business за каждые потраченные по бизнес-карте 100 рублей получают 1 балл от банка. Стоимость 1 балла равна 1 рублю. Кроме того, за совершение деловых поездок рейсами S7 Airlines на счет компании начисляется до 7% в баллах в рамках программы S7 Profi. Сотрудникам компании дополнительно начисляются мили S7 Priority, которые можно потратить на личные путешествия.

Баллы можно обменять на полеты в любую точку собственной маршрутной сети S7 Airlines и дополнительные услуги: место повышенной комфортности (от 300 баллов), провоз дополнительного багажа (от 800 баллов) и заказ специального питания (от 150 баллов). К примеру, за 2,5 тыс. баллов можно приобрести перелет по маршруту Москва — Санкт-Петербург, а за 7,5 тыс. баллов — долететь из Москвы до Мюнхена.

Как подчеркивает руководитель программы S7 Profi Евгений Юркевич, стать ее участником может бизнес любого размера, в том числе индивидуальные предприниматели с небольшими командами.

В стоимость ежемесячного обслуживания карты включен консьерж-сервис, который предусматривает выполнение личных и деловых поручений держателя карты в любое время суток. Также пользователям карты доступна премиальная программа страхования, которая действует по всему миру на неограниченное количество поездок. Страховое покрытие медицинских и медико-транспортных расходов на время путешествия для держателя карты составляет 100 тыс. долларов, для детей клиента — 30 тыс. долларов. Программа дополнительно покрывает задержку рейса и расходы по утрате или задержке багажа.



Первым пользователем новой тревел-карты стал генеральный директор ООО «Металз Проджект-2017» Борис Рабинович, рассказали в Промсвязьбанке.

