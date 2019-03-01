Конкретики в вопросе возможного введения общей валюты РФ и Белоруссии нет, но эта тема может обсуждаться в контексте строительства Союзного государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дело в том, что определенные действия, в том числе общая валюта (возможность введения общей валюты на территориях России и Белоруссии. — Прим. ТАСС), — это то, что прописано в имеющихся документах между нами. Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы дальше продвигаемся по пути союзного строительства», — сказал Песков, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск не против создания общей валюты, но это должен быть не российский и не белорусский рубль.

Представитель Кремля отметил, что «это все предмет экспертного разговора, существуют соответствующие рабочие группы». Песков также напомнил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали необходимость продолжения разговора в рамках этих групп во время недавней встречи в Сочи.

«Есть Союзный договор, есть приложение к нему, там прописан определенный алгоритм действий. Нужна ли нюансировка в последовательности или еще что-то — это все темы, которые могут и должны обсуждаться в рамках тех союзнических отношений, которые есть между Москвой и Минском», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, можно ли считать определенной подвижкой в теме введения общей валюты слова Лукашенко о том, что для Минска не важно, где будет находиться эмиссионный центр этой общей валюты, Песков еще раз подчеркнул, что «это скрупулезная работа в рамках рабочих групп, нужно комплексно рассматривать все эти вопросы».

