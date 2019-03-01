Минэкономразвития включило Нефтепромбанк в перечень банков — участников п рограммы льготного кредитования для субъектов МСП по ставке не более 8,5%, следует из сообщения на сайте финучреждения.



Напомним, крупнейшие банки России начнут выдавать кредиты малому и среднему бизнесу по льготной ставке 8,5% с 1 марта. Кредиты по новой программе будут выдаваться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям как на инвестиционные цели — в размере до 1 млрд рублей на срок до десяти лет, так и на пополнение оборотных средств — до 100 млн рублей на срок до трех лет.

В рамках программы поддерживаются проекты в основных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, производственном секторе, энергетике, строительстве, сфере транспорта и связи, туристической деятельности, здравоохранении, образовании и др.

Ранее сообщалось, что всего Минэкономразвития отобрало 70 банков для участия в программе льготного кредитования МСП до 2024 года.

