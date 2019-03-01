В Минтруде назвали российские регионы с самым высоким и самым низким уровнями безработицы. На начало года самый высокий показатель зафиксирован в Ингушетии (8,7%). Об этом свидетельствуют данные мониторинга Минтруда, с которыми ознакомился RT.

Примерно такой же уровень отмечался в Чечне (8%). Значительное число официально безработных было также зарегистрировано в Республике Тыва (3,9%), Амурской области (2,4%), Ненецком автономном округе (2,3%), республиках Северная Осетия, Алтай, в Чукотском автономном округе (2,2%).

Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы отмечался в Севастополе (0,2%), Ленинградской (0,3%), Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе (0,4%).

При этом в Минтруде подчеркивают, что в 2018 году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 млн граждан, что на 10,4% меньше, чем в 2017-м.

В 2018 году уровень регистрируемой безработицы в целом по России впервые за всю историю наблюдений оказался ниже 1%. На начало года он составил 0,9% от общей численности рабочей силы.

Ранее в Минтруде сообщили, что с 13 по 20 февраля число зарегистрированных безработных россиян увеличилось на 2,5%. При этом уточняется, что рост числа безработных связан с сезонным фактором, а также с повышением размера пособия по безработице.

Кроме того, 28 февраля газета «Известия» сообщила, что весной под сокращения могут попасть 115,7 тыс. человек, а большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.).

Позже в ведомстве объяснили, что ситуация на рынке труда стабильная, а массовых увольнений не ожидается. «Это не значит, что все работники будут уволены», — прокомментировали в пресс-службе.

По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019—2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года — примерно 4,7—4,8%. Однако в 2019 году в Минтруде ожидают рост регистрируемой безработицы в связи с увеличением размера пособий по безработице и с новыми программами переобучения кадров.