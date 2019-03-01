Налог на профессиональный доход может распространиться на другие субъекты РФ могут уже к осени этого года, в случае принятия соответствующего решения правительством и законодательной властью, заявил глава ФНС России Михаил Мишустин на «Правительственном часе» в Совете Федерации.

«К осенней сессии ФНС России будет готова к расширению эксперимента по введению налога на профессиональный доход. Запросы на расширение уже приходят, они обрабатываются», – цитирует «Современный предприниматель» руководителя налоговой службы.

По его словам, на сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировалось 33,4 тысячи человек, а в приложение «Мой налог» уже внесено 77 изменений.