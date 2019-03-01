Международный валютный фонд готов помочь властям Венесуэлы сформулировать стратегию исправления экономической ситуации, если на то будет запрос, заявил в пятницу агентству Bloomberg директор Международного валютного фонда (МВФ) по Западному полушарию Александр Вернер.

Ранее МВФ заявлял, что готов сформировать комплексный договор о займе для Венесуэлы менее чем за шесть месяцев, если в стране произойдет смена власти, пишет агентство. По словам Вернера, держатели бондов ожидают, что кредитная линия поможет вывести страну на более стабильный путь.

«Если посмотреть на стоимость бондов сегодня, то очевидно, что никто не ждет полного восстановления. Но чего можно ожидать, и поэтому они и держат эти бонды, так это того, что в конечном счете комплексный договор займа будет сформирован и страна с благосостоянием Венесуэлы сможет предложить стратегию, чтобы вернуться к стабильному инклюзивному процессу роста», — сказал Вернер.

Он отметил, что ситуация в Венесуэле является уникальной и подвергает риску экономику всего региона после введения США запрета на покупку венесуэльской нефти.