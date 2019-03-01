Московская биржа 2 и 3 марта проведет плановые профилактические работы на сайте, следует из сообщения торговой площадки.



В этот период времени возможна нестабильная работа интернет-сервисов биржи.



«2 и 3 марта Московская биржа проводит плановые технические работы. В это время возможна нестабильная работа сайта и других интернет-сервисов Московской биржи, приносим наши извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.